الخارجية الأمريكية: روبيو يشيد بالجهود المصرية فى الوساطة وإدخال المساعدات إلى غزة

احمد علوى

قالت الخارجية الأمريكية فى بيان لها ان ماركو روبيو بحث مع نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطى الشراكة وتعزيز السلام والأمن الإقليميين.

وثمن أهمية التعاون مع مصر بشكل وثيق من أجل تعزيز التخطيط لما بعد الحرب في قطاع غزة.

وأشاد روبيو، بالجهود المصرية في الوساطة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

يذكر أن د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، التقى أمس الاثنين ١٠ فبراير مع "مايك والتز" مستشار الأمن القومي الامريكى، و"ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط, "واريك تريجر" منسق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجلس الامن القومى.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء تناول الجوانب المختلفة للعلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، ودعم اطر التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الممتدة عبر أربعة عقود، وما تتمتع به من تعاون بناء في المجالات المختلفة، مشيرا الي تطلع مصر للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.