الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخططات مناطق الاستثمار الزراعى بالواحات

كتبت – مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" فى عددها رقم 34 بتاريخ 11 فبراير 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اعتماد المخططات التفصيلية لمناطق الاستثمار الزراعى بالواحات البحرية بمناطق (الحارة 1 – الحارة 2 – الهفوف 1).

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 23 لسنة 2025، على أن بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024 بتعييننا محافظًا للجيزة، وعلى كتاب الإدارة المركزية للمجالس والوحدات المحلية واللجان بالمحافظة المرفق به محضر الاجتماع المؤرخ 14-11-2024 بشأن الموافقة على اعتماد المخططات التفصيلية لمناطق الاستثمار الزراعى بالواحات البحرية بمناطق (الحارة 1 – الحارة 2 – الهفوف 1)، وعلى مذكرة الغدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار فى هذا الشأن، وعلى اللوحة النهائية للمخطط المعتمد فى هذا الشأن، قرر:

مادة 1: اعتماد المخططات التفصيلية لمناطق الاستثمار الزراعى بالواحات البحرية بمناطق (الحارة 1 – الحارة 2 – الهفوف 1)، وذلك طبقًا للوحة النهائية المرفقة وكافة الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بها وعلى ضوء أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

مادة 2: ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.