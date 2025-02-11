الجريدة الرسمية تنشر قرار إعلان عزبة الصفيح بالجيزة منطقة إعادة تخطيط

كتبت – مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها رقم 34 بتاريخ 11 فبراير 2025، قرار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بإعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية أبو رواش بمركز كرداسة بمساحة 103.07 فدان منطقة إعادة تخطيط وفقًا للخريطة الصادرة في هذا الشأن.

ونص قرار محافظ الجيزة رقم 1858 لسنة 2024، على أن بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 2024 بتعييننا محافظًا للجيزة، وعلى اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 33 المنعقد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 5-12-2024 بشأن استصدار قرار بإعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية أبو رواش بمركز كرداسة ومناطق (عزيز عزت - حكر توكل - ميت كردك) بمدينة الجيزة مناطق إعادة تخطيط، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن طلب استصدار القرار المنوه عنه بعاليه، قرر:

مادة 1: إعلان منطقة عزبة الصفيح بالوحدة المحلية أبو رواش بمركز كرداسة بمساحة 103.07 فدان منطقة إعادة تخطيط وفقًا للخريطة الصادرة في هذا الشأن.

مادة 2: إعلان المناطق الآتية (عزيز عزت - حكر توكل - ميت كردك) بمدينة الجيزة بمساحة 351 فدانًا مناطق إعادة تخطيط وفقًا للخريطة الصادرة في هذا الشأن.

مادة 3: يتعين على الجهة الإدارية الواقع في دائرتهما المناطق المنوه عنها بالقرار عاليه وقف إصدار التراخيص وعدم إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالمناطق المذكورة بعاليه طبقًا لنص المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

مادة 4: ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.