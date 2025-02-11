اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 فبراير 2025 01:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرية المغربية تنقذ 41 شخصا على متن قارب للهجرة غير المشروعة

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:45 م
البحرية المغربية تنقذ 41 شخصا على متن قارب للهجرة غير المشروعة علم المغرب
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اعترضت دورية في أعالي البحار تابعة للبحرية الملكية المغربية، على بعد 118 كيلومترا شمال غرب ميناء طانطان، قاربا مطاطيا للهجرة غير المشروعة، كان على متنه 41 شخصا.

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم، المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وأشارت إلى أنهم تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء طانطان، وتسليمهم إلى سلطات الامن المغربي المختصة؛ للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

 







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المغرب

البحرية المغربية

هجرة غير شرعية

القوات المسلحة الملكية المغربية



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