الإمارات وفيتنام تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم /الثلاثاء/، مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية فيتنام "بوي ثانه سون"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة؛ بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.



كما استعرضا جهود البلدين لتعزيز أطر التعاون المشترك لاسيما في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بجدول أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).



وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد بالعلاقات المتنامية والمتطورة بين الإمارات وفيتنام، مؤكدا الحرص على بناء جسور من التعاون الإيجابي والمثمر مع فيتنام بما يحقق الأولويات التنموية للبلدين ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد الدور المهم للقمة العالمية للحكومات في بلورة رؤى مشتركة تجاه كافة التحديات العالمية وإرساء نموذج لتعاون دولي متعدد الأطراف يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكافة الشعوب.