الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتكلف أكثر من 53 مليار دولار

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قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار.

وفي سياق آخر، دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، إلى مواصلة مراحل اتفاق غزة، مؤكدة رفضها لأي عمليات تهجير للفلسطينيين.



وكتب " بيربوك" على موقع إكس: "يجب على الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة أيضًا أن تفعلا كل ما في وسعهما لضمان انتقالنا إلى المرحلة الثانية وإلى آفاق السلام الحقيقي.".



وقالت: "لقد عانى السكان المدنيون في غزة من أسوأ ما في الأمر، الغذاء والدواء وإعادة الإعمار هي الآن الأشياء الأكثر أهمية، ويتطلب هذا أيضًا وقف إطلاق النار، مؤكدة أن "القانون الدولي واضح فلا ينبغي أن يكون هناك أي طرد من غزة".



وأضافت: اتفاق غزة نجح بالفعل في إعادة أكثر من 20 امرأة ورجل من أيدي حماس إلى عائلاتهم، وشعرنا براحة لا تصدق، ونحن نواصل الشعور بالقلق مع أولئك الذين بقوا – بما في ذلك بشأن الرهائن الألمان".