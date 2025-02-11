الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة لنهاية الأسبوع وأمطار على هذه المناطق

كتب سمير حسنى

توقع الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، نتيجة تكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تتسبب في سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والمحافظات الأولى من الوجه البحرى، مشيرا إلى أن هذه السحب تحجب جزء من أشعة الشمس وبالتالي تعمل على انخفاض درجات الحرارة.

قال عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"صباح الخير يا مصر"، إن الحرارة قد ترتفع مع نهاية الأسبوع بمعدل درجة أو اثنتين، لتسجل العظمى على القاهرة 19 درجة.

وأشار إلى أن النشاط الخفيف للرياح على العديد من مناطق الجمهورية يعزز الشعور بالبرودة بشكل أكبر يومي الأربعاء والخميس، محذرا من ارتفاع الأمواج واضطراب الملاحة البحرية.