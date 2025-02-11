اليوم السابع
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افتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بمدينة دراو فى أسوان

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 01:14 م
افتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بمدينة دراو فى أسوان مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بمدينة دراو
أسوان - عبد الله صلاح

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فى إستجابة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لرغبة أهالى مركز ومدينة دراو، فقد أعطى المحافظ توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة لافتتاح مكتب تطعيمات الحجاج والمعتمرين بدراو، وهو ما لاقى إشادة من الأهالى لتسهيل المشقة والأعباء المالية فى التنقل والسفر إلى المدن المجاورة لتلقى هذه الخدمة الهامة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد، مدير مديرية الصحة بأسوان، فى بيان صحفى، بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان يتم التعامل الفورى مع أى مطالب جماهيرية، ويتم العمل على تلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة من أجل تخفيف أى معاناة عن كأهل المواطنين.

وأوضح مدير مديرية الصحة بأسوان، بأنه بالتوازى مع ذلك جارى التجهيز لإفتتاح مكتب خدمة "مشورة ما قبل الزواج" لخدمة أهالى غرب دراو مثل بنبان والمنصورية وفارس وغيرها من القرى الأخرى.







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