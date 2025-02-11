إقبال على تظلمات الشهادة الإعدادية فى 13 موقعا بـ"تعليم كفر الشيخ"

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد 13 موقعًا تابعًا لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الموافق 11 فبراير الجارى، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، استقبال طلاب الشهادة الإعدادية، وأولياء أمورهم، لتقديم التظلمات فى المواد التى يرغبون الاطلاع على أوراق ايجابتهم، لبيان أن كان لهم أحقية فى ذلك أم لا، بإشراف الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد الدكتور علاء جوده، وكيل الوزارة، أنه تم تحديد 13 موقعا ما بين ديوان إدارة أو نقابة معلمين، لاستقبال الطلاب وأولياء أمورهم، وهى بديوان إدارة الرياض، وبديوان إدارة بلطيم، وبديوان إدارة مطوبس، وديوان إدارة برج البرلس، وديوان إدارة سيدى غازى، وديوان إدارة فوه، والمدرسة الحديثة التابعة إدارة شرق كفر الشيخ، وديوان إدارة غرب، وديوان إدارة سيدى سالم، ونقابة المعلمين بدسوق، وديوان إدارة الحامول الجديد، وديوان الإدارة التعليمية ببيلا، ونقابة المعلمين بقلين.

وكان الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم، قد عقد اجتماعًا لتحديد مواقع تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية، تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، بحضور،ضياء الشامى، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وجلال فوزى السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية ومشرفى القطاعات الثلاثة، موجهًا لشرفى القطاعات على المجهود الذى بذل فى الفترة الماضية.

ووجه اللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، بتيسير أعمال تلقى تظلمات الشهادة الاعدادية، والتى بدأت تلقى التظلمات، يوم الأحد الماضى، الموافق 9 فبراير، حتى 27 فبراير الجارى، ولمدة 15 يوما، ماعدا يومى الجمعة والسبت، ومراعاة الدقة فى أعمال مراجعة الاوراق، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بنتيجة التظلمات.



تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ



تحرير الاستمارات الخاصة بالتظلمات