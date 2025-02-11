إعادة الحركة المرورية على الدائرى بعد رفع أثار انقلاب سيارة تريلا بالخصوص

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق الدائري بالقرب من رشاح الخصوص اتجاه مسطرد وبهتيم، بعد رفع وتجنيب حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الجائري.

وكان قد شهد الطريق الدائري بمنطقة رشاح الخصوص بالقليوبية، حادث إنقلاب سيارة نقل تريلا، اتجاه المرج، بالقرب من رشاح الخصوص اتجاه مسطرد وبهتيم، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الشاحنة بجروح وكسور خفيفة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل تريلا على الطريق الدائري، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة تريلا أعلى الدائري اتجاه المرج بالقرب من الخصوص، وأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها، وسببت تعطل في الحركة المرورية.

وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة بجروح وكسور خفيفة، وتم رفع آثار السيارة وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.