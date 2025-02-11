إصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة سوزوكى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة سوزوكى بمنطقة كوبرى 15 مايو، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر للعلاج، واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بانقلاب سيارة سوزوكى، أعلى كوبرى 15 مايو ببنها، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المرور، بقيادة العقيد عمرو غنام وكيل إدارة المرور، والعقيد وليد بشير رئيس قسم الطرق الخارجية بالمرور، وسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 4 أشخاص نتيجة انقلاب سيارة سوزوكى ببنها أعلى كوبرى 15 مايو، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وتمكن رجال مرور القليوبية من رفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور، ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.