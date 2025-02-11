"إشعال الجحيم" والسيطرة على غزة.. تصريحات ترامب تقوض السلم والأمن الدوليين

كتب عبد الوهاب الجندى

تسببت التصريحات التي أدلها بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخاصة بـ إشعال الجحيم في غزة إلى حالة من القلق في العالم بأثره، حيث هدد بإلغاء وقف إطلاق النار المبرم بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية بفضل الجهود المصرية القطرية.

دونالد ترامب، تحدث للصحفيين في مكتبه بالبيت الأبيض أثناء توقيع أوامر تنفيذية، عن دعوته لإلغاء وقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تشن حربا برية وبحرية وجوية وتقطع الماء والغذاء والدواء عن الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر 2023.

وقال الرئيس الأمريكي إن "احتفالات حماس بإطلاق سراح الرهائن كشفت عن "مجموعة اناس مختلفة عن البشر كليا"، وأمهل الحركة حتى منتصف ظهيرة السبت بإطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة وإلا ستواجه "الجحيم كله"، مضيفا "اسرائيل وحدها يمكنها إلغاء قراري هذا"، رغم تأكيدات الفصائل الفلسطينية بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.



"إشعال الجحيم"، هي كلمة رددها ترامب قبل أن يعود كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، مرة أخرى، حيث قالها مرارا وتكرارا قبل الانتخابات الأمريكية التي جرت في نوفمبر 2024.

ومنذ أن عاد ترامب إلى سدة الحكمة في الولايات المتحدة الأمريكية، اتخذ عدة قرارات وأصدر تصريحات من شأنها تقويض الأمن والسلم الدوليين، حيث هدد بالسيطرة على غزة، وضم كندا وجرينلاند وتغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وفرض رسوم جمركية كبيرة على العديد من الدول، كما يعمل الآن عن ترحيل المهاجرين إلى معتقل جوانتانامو.

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، مجموعة من الأوامر التنفيذية، بينها إلغاء معهد الإدارة الفيدرالي (FEI)، الذي تأسس قبل أكثر من 50 عاما، بهدف تدريب القادة في القطاع الفيدرالي.

ووقع وقّعترامب أمرا تنفيذيا قلّص بموجبه مفاعيل قانون لمكافحة فساد الشركات الأمريكية في الخارج.

وبخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، حرصه على ضمان استعادة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية مع شبكة فوكس نيوز: "أريد أن تكون أموالنا مضمونة لأننا ننفق مئات المليارات من الدولارات".