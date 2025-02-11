إزالة 9 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز طاميه بالفيوم

الفيوم رباب الجالى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز طاميه بمحافظة الفيوم بتأمين من قوات الشرطة، خلال الساعات القليلة الماضية، من تنفيذ عدة حملات إزالة تمكنت خلالها من تنفيذ قرارات إزالة لـ9 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية في عدة قرى بدائرة مركز طامية، وذلك ضمن خطة المحافظة بالتصدى لمخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعية ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشن مركز مدينة طامية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة برئاسة سالم فتيح رئيس مركز ومدينة طامية، لإزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة المركز.

وتمكنت الحملة من إزالة 9 حالة تعدي ، ضمن حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، على مساحة نحو 950م في قري كفر محفوظ، وسرسنا ، وفانوس ، وأبو طالب ، بدائرة مركز شرطة طامية.

وكشف سالم فتيح رئيس مجلس مدينة طامية، استمرار حملات الإزالة ضمن توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالتصدي بكل حزم وحسم كل أشكال التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتنفيذ إزالة فورية لها في المهد، وذلك حرصًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومن التآكل والتبوير.

تجدر الإشارة إلى أنّه جرى تنفيذ حملات الإزالة بحضور ناجي إبراهيم نائب رئيس المركز لشؤون القرى، ووائل المصري مدير إدارة المتابعه ، ورؤساء الوحدات المحليه ،ومسؤولي التنظيم والإدارة الهندسيه ، وبتأمين من مركز شرطة طامية ومديرية أمن الفيوم.