أوتشا: العواصف الشتوية تدمر المساحات الأمنة الأممية للأطفال فى خان يونس

كتبت هند المغربى

أفاد مكتب الأمم المتحدة المعنى بتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن العواصف الشتوية الأخيرة في غزة دمرت ما لا يقل عن خمس مساحات آمنة صديقة للأطفال فى خان يونس والمنطقة الوسطى وأكد المكتب الأممى إلى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على توفير أنشطة الدعم النفسى والاجتماعى المجتمعى.

وأضاف مكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أنه دمرت العواصف المساحة الآمنة للنساء والفتيات في جباليا، وهي الأكبر من نوعها في شمال غزة، حيث كانت تخدم ما يقرب من 500 امرأة وفتاة شهريا.

وأفاد العاملين في المجال الإنساني بأنه منذ بدء وقف إطلاق النار، تلقى أكثر من 1.5 مليون شخص طرودا غذائية في أنحاء غزة. من جهته، وزع برنامج الأغذية العالمي طرودا غذائية ومساعدات نقدية على أكثر من 860 ألف وفي الوقت نفسه، يستمر العمل على إصلاح آبار المياه في مختلف أنحاء غزة. ومع ذلك، فإن الدمار الواسع للبنية التحتية، إلى جانب نقص قطع الغيار والمولدات والألواح الشمسية، يؤثر على الجهود المبذولة لتعزيز إنتاج المياه، وفقا لمكتب أوتشا.