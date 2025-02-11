أسيوط تستعد لافتتاح كوبرى منقباد العلوى للربط بين القرى والمراكز.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

حظيت محافظة أسيوط، بعدد من المشروعات الهامة والحيوية في كافة القطاعات، وخاصة في مشروعات الطرق والكباري التي ربطت بين القرى والطرق الرئيسية، وبين قري شرق وغرب المحافظة، ومن بين هذه المشروعات مشروع كوبري منقباد العلوي، ويُعد المشروع أحد المشروعات الحيوية التي يتم تنفيذها في المحافظة، ومن أبرز المشروعات التي تُسهم في تيسير حركة المرور وتحسين البنية التحتية في المنطقة، وذلك في إطار خطة المحافظة للدفع بالمشروعات القومية والتنموية، التي يجري تنفيذها بالمراكز والأحياء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، إن مشروعات الكبارى والطرق والرصف تعتبر شرايين التنمية والإستثمار بالمحافظة، ويعتبر هذا الكوبري من أهم المشروعات الموجودة بالمحافظة، مشيرا إلى إن هناك متابعة مستمرة لهذه المشروعات ضمن خطة المحافظة للدفع بعجلة العمل بالمشروعات التنموية لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

ومن جهته، قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إن الكوبري، يمتد على طول 1900 متر وعرض 16.7 متر، وتم تنفيذه بتكلفة إجمالية تقارب نصف مليار جنيه، ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة، مما سوف يساهم في تحسين الربط بين القرى والمراكز المجاورة، ويقلل من التكدس المروري على الطرق الرئيسية، لافتاً إلى أن الكوبري يُسهم في الحد من الحوادث المرورية، ويُعتبر من المشروعات التي تدعم حركة التنمية في مناطق الريف والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشار أبو النصر، إلى أن الأعمال تمت وفقاً لأعلى المعايير لضمان سلامة وأمان المواطنين مشيراً إلى أن المشروع يندرج ضمن خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكة الطرق الحيوية التي تخدم سكان المحافظة موجهاً بضرورة استكمال كافة أعمال التشطيبات بأعلى كفاءة وجودة، مع ضرورة متابعة المشاريع الأخرى التي تعزز من شبكة الطرق لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الوقت والجهد في حركة التنقل بين القرى والمراكز.



كوبرى منقباد العلوى (1)



كوبرى منقباد العلوى (2)



كوبرى منقباد العلوى (3)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء كوبرى منقباد (1)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء كوبرى منقباد (2)



محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء كوبرى منقباد (3)