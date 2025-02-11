اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:06 م
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أسعار الخضار والفاكهة الثلاثاء 11-2-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:00 م
أسعار الخضار والفاكهة الثلاثاء 11-2-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات
كتب مدحت وهبة

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توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع الغذائية للمواطنين، كما تستمر اليوم الثلاثاء 11- 2- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

 

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرار

الطماطم 5 جنيهات

البصل الأحمر 13.5 جنيه.

البصل الأبيض 17.5جنيه.

البصل الأبيض الجديد 8 جنيهات

‏‎‏‎‏‎البطاطس  11 جنيها.

الجزر 10 جنيهات.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 15 جنيها.

الباذنجان الأبيض بـ15 جنيها .

الكوسة بـ 14 جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 15 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 30 جنيها.

الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

الليمون بـ 50 جنيها .

الفاصوليا الخضراء 18جنيها.

البسلة 16 جنيها.

الموز البلدي بـ 27.7 جنيه.

الفراولة 40 جنيها.

البرتقال 25جنيها.

الجوافة 35 جنيها.







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وزارة التموين

أسعار البصل اليوم

سعر البصل اليوم

البصل بمنافذ وزارة التموين

البصل بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

أسعار البصل بمنافذ التموين

سعر البصل بمنافذ التموين

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أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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