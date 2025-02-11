أحزاب إسبانية ترفض بشدة خطط ترامب بشأن غزة: تتعارض مع القانون الدولى

فاطمة شوقى

أعرب حزب العمال الاشتراكى الإسبانى اليوم عن رفضه لفكرة تحويل غزة إلى منتجع سياحى وطرد السكان المقيمين هناك، وفى مبادرة مسجلة فى مجلس النواب باعتبارها اقتراحا غير تشريعى، أكد الحزب الاشتراكى الإسبانى رفضه المطلق للخطط التى أطلقها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن غزة.

قالت منظمة الأغلبية فى الحكومة الإسبانية، إن المجتمع الدولى، بقيادة الاتحاد الأوروبى، يجب أن يركز على تحقيق إعادة إعمار القطاع، معربة فى الوقت نفسه عن دعمها لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.



ووصف فكرة ترامب بأنها "تتعارض مع القانون الدولى ومشاعر المجتمع الدولى بأكمله تقريبا".



وتماشيا مع الموقف الذى دعا إليه رئيس الحكومة الاشتراكى بيدرو سانشيز، جددت المجموعة التأكيد على التزام إسبانيا بالقانون الدولى و"السلام العالمى والعادل والدائم، القائم على حل الدولتين"، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.



وأعرب الحزب الاشتراكى الإسبانى أيضا عن رغبته فى "تعزيز المبادرات داخل المجتمع الدولى الرامية إلى إنعاش وإعادة إعمار قطاع غزة، ومعالجة احتياجاته الأكثر إلحاحا"، مع دور قيادى للاتحاد الأوروبي.



وأكد الحزب الاشتراكى الإسبانى أن "الخيار الوحيد المتاح للأطراف هو وقف إطلاق النار الذى يؤدى إلى الحكم المستقبلى لقطاع غزة، والذى يتطلب فقط أن يصبح جزءا من الدولة الفلسطينية".



وأضاف أن الوقت قد حان لـ"تغيير جذري" ولحل هذا الصراع من خلال الاعتراف بدولتين "ديمقراطيتين ومستقلتين".

وقال أن "هذا حق أساسى للفلسطينيين، ولكن أيضا للإسرائيليين، وهو ما سيساهم فى الاستقرار الإقليمى ويشكل الأساس للحوار بهدف محادثات السلام المستقبلية".