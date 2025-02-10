وكيل صحة سوهاج يشارك فى اجتماع مديرى المستشفيات الخاصة لدعم القضية الفلسطينية

سوهاج - عمرو خلف

شارك الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في الاجتماع مع مديري المستشفيات الخاصة بمحافظة سوهاج، والذي ترأسه اللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، وذلك ضمن فعاليات تأييد ودعم القضية الفلسطنية.

وبدأ الإجتماع بالترحيب بالحضور، وخلال كلمته ثمن "السايس" حرص الحضور علي دعم ومساندة القضية الفلسطنية والاخوة الفلسطينيين، والتنسيق فيما بينهم لدعم الشعب الفلسطيني ومساندته بجميع الإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن تلك المبادرة تأتي في إطار الواجب الإنساني مع الأشقاء الفلسطينيين، مشيراً إلى أن المحافظة ستقدم كل الدعم الممكن بالتنسيق مع الجهات المعنيه لتنفيذ المبادرة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، خلال كلمته، بتكثيف الجهود وتوحيدها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالقضية الفلسطينية لدعم الأشقاء، لافتاً الى ان هذا العمل مهمة قومية تؤكد دور وجهود الدولة المصرية في دعم أهل غزة ويعكس موقفاً إنسانياً ثابتاً.

ومن جانبهم، أيد الحضور جميع الجهود المبذولة من الدولة المصرية والسعي الدائم للوقود بجانب الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدين على مشاركتهم الفعالة تجاه دعم الأخوة الفلسطينيين، وأن ذلك واجب وطني ومهمة قومية تحتم عليهم المشاركة من خلالها.