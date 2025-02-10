وكيل تعليم كفر الشيخ يُجري مقابلة تحفيزية لفريق أوائل الثانوية العامة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أجرى الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ مقابلة تحفيزية مع فريق أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية، قبل انطلاقهم إلى الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمشاركة في التصفية النهائية لمسابقة أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية .

أكّد جودة، على تقديم كل الدعم لأبنائنا الطلاب المتفوقين، متمنياُ لهم التوفيق على المستوى القومي والحفاظ على المركز الأول الجمهوري كما حصده أوائل الطلبة للثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ خلال عامين متتاليين.

جاء ذلك بحضور أمين الغفلولـ، الموجه العام للتربية الاجتماعية، والدكتورة عزة الدعدر، الموجه الأول المركزي، والسيد ياسين، موجه أول الاتحادات الطلابية.