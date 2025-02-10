اليوم السابع
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وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس للتأكد من انتظام الدراسة.. صور

الإثنين، 10 فبراير 2025 01:16 م
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس للتأكد من انتظام الدراسة.. صور جانب من جولة وكيل التعليم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أجرى الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جولة تفقدية مكثفة لعدد من المدارس منها مدرسة ميت الديبة تعليم أساسي القديمة، وعمر بن عبد العزيز الإعدادية بنات التابعين لإدارة قلين التعليمية، في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير العملية التعليمية وتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

وحرص وكيل الوزارة على التأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية بداية الفصل الدراسي الثاني، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

جانب من جولة وكيل التعليم
جانب من جولة وكيل التعليم

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس

 

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد النمدارس
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد النمدارس

 







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