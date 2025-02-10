وكيل أوقاف كفر الشيخ يناقش سبل تعزيز الانضباط الإداري والدعوي

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً بحضور الشيخ سعد الزيات مدير إدارة قلين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الانضباط الإداري، والدعوي، بجميع الإدارات الفرعية، بحضور قيادات المديرية، حيث عرض مدير الإدارة، أوضاع العمل داخل إدارته، والتحديات التي تواجهها.

وكلف الشيخ رمضان معين يونس، وكيل وزارة الأقاف، بمحافظة كفر الشيخ، بضرورة وضع حلول عملية لجميع التحديات، وذلك ضمانًا لاستمرارية الأداء بجودة وكفاءة عالية وعلي أكمل وجه، موجهاً بضرورة تعزيز بيئة العمل داخل الإدارة وتوفير الأدوات اللازمة لتحسين الأداء الإداري والدعوي على مستوى الإدارات الفرعية، مثنيًا على الجهود المبذولة داخل الإدارات الفرعية بأوقاف كفر الشيخ، وداعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف، على أهمية تحسين الأداء العلمي والدعوي للأئمة، مشددًا على ضرورة الارتقاء بمستواهم الفكري والعلمي لتحقيق رسالة دينية مستنيرة، مشيرًا إلى أهمية العناية بمظهر الأئمة وسلوكهم، مشدداً على دورهم في تعزيز القيم السلوكية والاجتماعية؛ ما يجعلهم قدوة حسنة للمجتمع.

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، مع مديري الإدارات الفرعية، حرصًا على تحقيق الانضباط الإداري والدعوي بمديرية الأوقاف بكفر الشيخ.