وزير النفط البحريني: حريصون على تعزيز التعاون مع نيجيريا

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أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشئون المناخ بمملكة البحرين ، خلال لقائه ، يوسف مايتاما توغار وزير خارجية نيجيريا ، الذي يزور المملكة حاليا، حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم في جميع المجالات واستكشاف الفرص الإستثمارية النوعية.



وأعرب وزير النفط البحريني ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء البحرينية الأحد ، عن تطلعه لتعميق التعاون بين البلدين والإرتقاء به إلى آفاق أوسع على كافة الصعد.



من جانبه، أكد وزير خارجية نيجيريا حرص بلاده على توسيع التعاون الثنائي مع مملكة البحرين في جميع المجالات.