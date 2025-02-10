وزير الأوقاف يعقد اجتماعات عمل مكثفة لدراسة خطط وبرامج شهر رمضان

كتب لؤى على

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعات موسعة مع قيادات الوزارة بمقر ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك، في إطار خطة الوزارة لتعزيز الأنشطة الدعوية والتوعوية خلال الشهر الفضيل.

وعُقدت هذه الاجتماعات على مدى أيام متتابعة، حيث جرى خلالها بحث مختلف الجوانب التنظيمية والفنية لضمان تنفيذ خطة متكاملة تلبي احتياجات جميع الفئات المجتمعية. كما تم استعراض مقترحات جديدة لتوسيع نطاق البرامج الدعوية وتعزيز أثرها في الشهر الكريم.

وأكد وزير الأوقاف خلال الاجتماعات، أهمية تطوير البرامج الدعوية بما يلبي احتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة ستطلق عددًا من المبادرات والمشروعات الدعوية الجديدة خلال شهر رمضان هذا العام.

كما وجّه بالعمل على إثراء الملتقى الفكري الرمضاني من خلال استضافة عدد من العلماء والمفكرين، إلى جانب تنظيم ملتقيات مخصصة للوافدين بمحتوى مترجم إلى عدة لغات، وملتقى خاص بذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة، ومبادرة "قادرون باختلاف"، مع توفير الترجمة بلغة الإشارة ومطبوعات بلغة برايل بالتنسيق مع الأزهر الشريف.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على تكثيف القوافل الدعوية بمختلف المحافظات، بما فيها المحافظات الحدودية، لدعم التوعية الدينية وتعزيز التواصل مع المواطنين، مع إطلاق برامج موجهة للشباب في الجامعات والمدارس، والأطفال داخل المساجد، بهدف تقديم محتوى دعوي يناسب كل فئة عمرية. كما سيتم إطلاق حملة نظافة للمساجد استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم.

كما اجتمع وزير الأوقاف مع واعظات الوزارة لمناقشة خطتهن الدعوية خلال رمضان، مؤكدًا أهمية دورهن في توعية مختلف فئات المجتمع، لا سيما الفتيات والشباب.

ووجّه بالاستمرار في المقارئ الإلكترونية والدروس عبر المنصات التفاعلية، مثل: برنامج زووم، مع التركيز على موضوعات الصيام، وأحكام المرأة، وتنمية الوعي الديني لدى الفتيات، إضافةً إلى تقديم دروس للأطفال والمراهقين حول معاني القرآن الكريم والسيرة النبوية والأخلاق الإسلامية.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الأوقاف عن تفاصيل خطتها الدعوية لشهر رمضان قبل حلوله بعدة أيام، متضمنة مواعيد الفعاليات والأنشطة المقررة في مختلف المحافظات.

وتؤكد الوزارة أن خطتها الدعوية تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لنشر الفكر الوسطي وتعزيز القيم الدينية الصحيحة، مع متابعة تنفيذها من خلال لقاءات دورية مع الأئمة والواعظات، وإتاحة تفاصيل الفعاليات عبر منصاتها الرسمية.