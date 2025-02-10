وحدة أيادي مصر بالأقصر تنظم معرض للحرف اليدوية بنادي سيتى كلوب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة أيادى مصر بمحافظة الأقصر، معرضاً للحرف اليدوية والتراثية على مدار يومين لعدد 20 عارض وعارضة من الحرفيين المتميزين فى العمل اليدوى والتراثى بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع نادى سيتى كلوب وتحت إشراف حسين بدوى مدير النادى، وتزامناً مع البطولة السنوية الميني سلة وزيارة الكابتن أسامة عرابي والكابتن عبد الستار صبري.

وتمت إقامة المعرض برئاسة حياة عبد الرحيم ونائب رئيس الوحدة نهال أبو المجد، حيث تنوعت المنتجات ما بين كروشيه ومكرمية وخرز، وأعمال خشبية أركت وخشب السرسوع وكونكريت بالاضافة إلي مخبوزات وكوكيز، وذلك بناءاً على تكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، بالإهتمام بالحرف اليدوية وتشجيع الأسر المصرية على إيجاد فرص عمل وتسويق منتجاتهم.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات المرحلة الثانية لتدريب وتأهيل 40 سيدة على مشروعات صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والحقائب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، برعاية مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية تنفيذ مكون التمكين الاقتصادي ضمن أنشطة مشروع "أنت تقدر" – النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر، والممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع ومؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية.

ويستهدف هذا المكون تدريب وتأهيل 40 سيدة من قرى مركز إسنا على صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات والحقائب، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تزويدهم بالمهارات التقنية والمهنية اللازمة لإنشاء مشروعاتهم الخاصة، كما سيتم منح 30 سيدة من المتميزات خلال فترة التدريب أصول المشروعات متناهية الصغر لتمكينهم من بدء أعمالهم الخاصة، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز دورهن في التنمية الاقتصادية المحلية.



فعاليات معرض للحرف اليدوية والتراثية بنادي سيتي كلوب



معرض للحرف اليدوية والتراثية بنادي سيتي كلوب بالأقصر