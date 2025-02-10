نواب إسرائيليون يقاطعون نتنياهو خلال كلمته.. ورئيس الكنيست يطردهم

وكالات

قاطع عدد من نواب الكنيست كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الكنيست، وذلك في أعقاب زيارته إلى الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قرر رئيس الكنيست طرد عدد من نواب الكنيست لمقاطعتهم كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي

وخلال كلمته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رؤى حكومته أصبحت متطابقة مع الولايات المتحدة بشأن العديد من قضايا الشرق الأوسط.

واعتبر أن اللقاء الأخير مع الرئيس ترمب هو الأكثر أهمية من بين 20 لقاء مع رؤساء أمريكيين سابقين.

المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وعن التفاوض الخاصة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الاثنين، بأن وفد التفاوض الإسرائيلي عاد من العاصمة القطرية الدوحة، بعد إجراء مباحثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بين إسرائيل وحركة "حماس"، وهو الأمر الذي أكده مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني المصغر، الثلاثاء، لبحث الخطوات التالية في المفاوضات.

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية بأن مجلس الوزراء الأمني المصغر سيعقد اجتماعاً، الثلاثاء، لمناقشة المرحلة التالية من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه لمدة 42 يوماً تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية.

دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو



دعا عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق بيني جانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة وتبادل الأسرى "على الفور".

وشدد جانتس على أن عودة المحتجزين الإسرائيليين تعتبر الأولوية الأولى لهذه الحرب، مشيراً إلى أن إسرائيل فقدت أرواح الكثير من المحتجزين خلال هذه الحرب، ولا يجب فقدان أرواح أخرى.