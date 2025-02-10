اليوم السابع
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نقل الفريق الطبى بالوحدة الصحية بالوفائية فى البحيرة لتقصيرهم فى العمل

الإثنين، 10 فبراير 2025 09:37 م
نقل الفريق الطبى بالوحدة الصحية بالوفائية فى البحيرة لتقصيرهم فى العمل الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة
البحيرة -ناصر جودة

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قرر الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، نقل الفريق الطبى بالنوباتجية المسائية بالوحدة الصحية لقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات بالبحيرة وذلك لغيابهم وإهمالهم فى العمل.

 جاء ذلك خلال جولته التفقدية لعدد من الوحدات الصحية ، وفى اطار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصحية للتأكد من انتظام سير العمل ، والإطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على أهميةمتابعة الإنضباط الإداري داخل المنشئات الطبية ، وتكثيف الحملات الرقابية الصباحية والمسائية .

مؤكدا على متابعة جميع الفرق الإشرافية بالمديرية والإدارات الصحية  العمل فى جميع الفترات الصباحية والمسائية وعلى مدار الساعة بكافة المنشآت الصحية، والتشديد على الانضباط الإداري ، واحالة غير الملتزمين للتحقيق.







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