نقلة نوعية بمحطات مياه أبوقرقاص.. العمل بالمرحلة الثانية لمحطة المطاهرة

المنيا-حسن عبد الغفار

تشهد محافظة المنيا، طفرة كبيرة فى مختلف القطاعات، سواء تعليم أو صحة أو طرق وكذلك محطات المياه والصرف الصحى، ذلك القطاع الذى يشهد تطورا كبيرا، من إحلال الانشاءات الجديدة، أو الإحلال والتجديد، وكذلك التوسعة لعدد من المحطات، ومن بنى المراكز مركز أبوقرقاص، والذى يشهد العديد من الإنشاءات والمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التى تغزو قرى المنيا شمالا وجنوبا، وتعد محطات المياه أحد الإنجازات الهامة فى الفترة الماضية، ولذلك هناك متابعة مستمرة لتلك المحطات، للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين.

وقال المهندس ميلاد بشرى رئيس مجلس إدارة لشركة مياه الشرب والصرف بالمنيا، إن هناك جولات مستمرة على جميع المحطات بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالتشغيل ومتابعة أعمال الصيانة بالمحطات للإرتقاء بمستوى التشغيل والجودة.

وأضاف أن من بين محطات المياه الهامة بمركز أبوقرقاص هى محطة مياه المطاهرة المرشحة بطاقة انتاجية 1200 ل/ ث فى المرحلة الأولي والتى يجرى العمل فيها بالمرحلة الثانية بطاقة تصميمية 1200 ل/ ث ليكون إجمالي الطاقة التصميمية 2400ل/ ث والتي تغذي مركز ومدينة أبو قرقاص، وهناك أيضا محطة مياه جنوب مدينة أبو قرقاص المقامة علي مساحه 2فدان بطاقة تصميمية 60 ل/ث والتي تخدم الجزء الجنوبي من مدينة أبوقرقاص بالعزب والنجوع .

ولفت رئيس مجلس الإدارة، إلى أن هناك عدد من المحطات الإرتوازية ومنها محطة مياه بني عبيد ومحطة مياه المنصورة، وكذلك محطة مياه تخليص حديد ومنجنيز البربا، يتم المرور عليها بشكل دائم للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين، وكذلك أعمال الصيانة.

وأكد رئيس شركة مياه المنيا علي اهتمام الشركة بجودة مياه الشرب المنتجة من خلال أخذ العينات وتحليلها علي مدار 24 ساعة بالتعاون مع مسؤلي الصحة والاهتمام بخطط الغسيل والصيانة الدورية للشبكات والعمل على إنهاء الأعطال في أسرع وقت، و تنفيذ حلول عاجلة للمناطق التي تعانى من ضعف المياه.

واستطرد رئيس مجلس الإدارة قائلا: لابد من الاهتمام بإجراءات الصيانة الدورية للمحطات ضمن خطة زمنية محددة، وكذلك صيانة المعدات والآلات للمحافظة علي الحالة الفنية لها بصفة دائمة، واستمرار لجان المرور لتغطية محطات المياه علي مستوي مراكز المحافظة للتأكد من كفاءتها .



نقلة نوعية فى محطات المياه بمركز أبوقرقاص (1)



نقلة نوعية فى محطات المياه بمركز أبوقرقاص (2)



نقلة نوعية فى محطات المياه بمركز أبوقرقاص (3)