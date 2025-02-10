اليوم السابع
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مركز الإسماعيلية يحول بؤرة قمامة بمدخل أبو عطوة إلى ساحة لتنظيم المعارض

الإثنين، 10 فبراير 2025 02:51 م
مركز الإسماعيلية يحول بؤرة قمامة بمدخل أبو عطوة إلى ساحة لتنظيم المعارض بؤرة تجميع قمامة
الإسماعيلية -صبرى غانم

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حولت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بؤرة تجميع القمامة بمدخل منطقة أبو عطوة التابعة لقرية نفيشة إلى ساحة منظمة لتنظيم المعارض والأسواق، ومن المقرر أن يكون أول الأسواق المنظمة في هذه الساحة هو سوق اليوم الواحد في نسختة الخامسة.

ونقلت معدات مركز ومدينة الإسماعيلية ومعدات قرية نفيشة، 25 نقلة لتسوية التربة، بالإضافة إلى 12 نقلة رمال صفراء لتمهيد الأرض وتجهيزها، كما تم التنبيه على المواطنين بعدم إلقاء القمامة مجددًا حرصا على المظهر الجمالي لمدخل القرية.

يأتى ذلك في إطار جهود محافظة الإسماعيلية للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية .







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الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

محافظ الاسماعيلية

منطقة ابوعطوة

قرية نفيشة






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