اليوم السابع
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مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية.. إنفوجراف

الإثنين، 10 فبراير 2025 02:55 م
مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية.. إنفوجراف مراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية
كتب محمود عبد الراضي

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فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير وتحديث الخدمات المٌقدمة للمواطنين وخاصةً الخدمات المرورية، خصصت وزارة الداخلية مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات المرورية للمواطنين بمختلف المناطق على مدار أيام الأسبوع.

أبرز تلك الخدمات (تجديد رخص التسيير - إصدار بدل فاقد وتالف لرخصتى التسيير والقيادة - إصدار المُلصق الإلكترونى لأول مرة للمركبات السارية التراخيص - بدل فاقد وتالف للملصق الإلكترونى - إجراء الفحص الفنى للمركبات) والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وقد تم تخصيص خط ساخن لطلب الخدمة 15558.

ويأتى ذلك تأكيداً على إستراتيجية وزارة الداخلية التى تهدف إلى الوصول بخدامتها للمواطنين وتيسير الحصول عليها بشكل ميسر وبصورة حضارية مع العمل على تطويرها باستمرار.

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مراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية






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مراكز تكنولوجية متنقلة للخدمات المرورية

مراكز تكنولوجية متنقلة






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