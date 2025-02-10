مدير تعليم القليوبية يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتورة أمل أسير مدير عام بوزارة التربية والتعليم، مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية ومدرسة أم المؤمنين ومدرسة ناصر الإعدادية بإدارة بنها التعليمية، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أن رافق الوفد تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، وهناء جودة مدير إدارة بنها التعليمية، حيث أكد مدير المديرية خلال الجولة، على الحفاظ على الانتظام بالذهاب إلى المدارس، فهي أساس تعليم وبناء شخصية الطالب والطالبة، مضيفًا أن الحرص على تواجد الطالب في المدرسة يخلق جيل قادر على بناء المستقبل، والانتماء للمنظومة التعليمية .

وأشادت الدكتورة أمل أسير، بالانتظام الرائع للطلاب والمعلمين فى طابور الصباح والتزام الجميع بالإشراف اليومي والنظام داخل المدارس .

وشدد مدير تعليم القليوبية، على ضرورة متابعة مديري المدارس للفصول التعليمية وعقد اجتماعات دورية مع المعلمين والاهتمام بالتدريبات داخل المدرسة لتنمية مهارات المعلمين مما ينعكس بدوره على المستوى التعليمي والتحصيلي للطلاب.



الاستماع لأراء المعلمين



انتظام الطلاب بطابور الصباح



جانب من الجولة



خلال الجولة بالفصول



متابعة الفصول التعليمية