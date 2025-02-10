اليوم السابع
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محاكاة للأزمات.. محافظة أسوان تنفذ تجربة إخلاء الديوان من الموظفين.. صور

الإثنين، 10 فبراير 2025 06:18 م
محاكاة للأزمات.. محافظة أسوان تنفذ تجربة إخلاء الديوان من الموظفين.. صور جانب من المحاكاة
أسوان - عبد الله صلاح

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نفذت محافظة أسوان تجربة عملية لإخلاء مبنى الديوان العام، كخطوة إستباقية من المحافظة للإستعداد والتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة ونشر التوعية وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات "حال وقوعها" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نتائج التجربة العملية بإشراف من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وبمشاركة ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، والمشرف على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وبدأت التجربة العملية لإخلاء مبنى ديوان عام المحافظة بإطلاق جرس الإنذار من غرفة العمليات الرئيسية، حيث تمت عملية إخلاء المبنى من الموظفين والعاملين والمواطنين من خلال المخارج والأبواب الرئيسية، وأيضاً المخارج المخصصة لحالات الطوارئ ، وعقب ذلك تم النزول على السلالم والتجمع فى مكان آمن ومفتوح وسط حديقة بلازا درة النيل المواجهة للمبنى.

أثناء إخلاء الموظفين من الديوان
أثناء إخلاء الموظفين من الديوان

 

إخلاء موظفى الديوان
إخلاء موظفى الديوان

 

الموظفون بند الإخلاء
الموظفون بند الإخلاء

 

الموظلون خارج مقر العمل بديوان المحافظة
الموظلون خارج مقر العمل بديوان المحافظة

 

جانب من الإخلاء
جانب من الإخلاء

 







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تجربه طوارئ

اخلاء مبنى الديوان

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