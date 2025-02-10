محافظ كفر الشيخ يكرم عضو الشبكة الوطنية للطوارئ لحصوله على المركز الأول

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، الدكتور حاتم الخضري، عضو مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك لحصوله على المركز الأول في البرنامج التدريبي الخاص بـ«تنمية مهارات العاملين بمركز السيطرة»، والذي عقد لمدة 15 يومًا.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مجال الطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا على أهمية استمرار التدريب والتأهيل لتحسين أداء فرق الطوارئ وجاهزيتهم للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يسهم في تعزيز مستوى السلامة العامة بالمحافظة.