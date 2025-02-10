اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 فبراير 2025 12:27 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يكرم عضو الشبكة الوطنية للطوارئ لحصوله على المركز الأول

الإثنين، 10 فبراير 2025 10:54 م
محافظ كفر الشيخ يكرم عضو الشبكة الوطنية للطوارئ لحصوله على المركز الأول جانب من التكريم
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، الدكتور حاتم الخضري، عضو مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك لحصوله على المركز الأول في البرنامج التدريبي الخاص بـ«تنمية مهارات العاملين بمركز السيطرة»، والذي عقد لمدة 15 يومًا.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في مجال الطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا على أهمية استمرار التدريب والتأهيل لتحسين أداء فرق الطوارئ وجاهزيتهم للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يسهم في تعزيز مستوى السلامة العامة بالمحافظة.

 







مشاركة

كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

الشبكة الوطنية للطوارئ

برنامج تدريبي






الرجوع الى أعلى الصفحة