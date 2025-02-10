محافظ كفر الشيخ يفتتح معارض أهلا رمضان فى قرى دسوق بتخفيضات تصل 30%.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، افتتاح معارض «أهلاً رمضان» بقرى العجوزين وشباس الملح ومحلة دياى بمركز دسوق، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة، تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين.

أكد محافظ كفر الشيخ، على التوسع فى إقامة معارض "أهلاً رمضان" على مستوى قرى المحافظة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 20-30% لتلبية احتياجات المواطنين، مشدداً بمتابعة الأسواق وشن حملات مكثفة لضمان تقديم السلع بأسعار وجودة مناسبة ومنع احتكارها.



افتتاح معرض أهلا رمضان بقرية شبتاس الملح



افتتاح معرض بقرية بالرياض



تعدد المعروضات بالمعرض



توفير كافة السلع الغعذائية بالمعرض



توفير ياميش رمضان والتمور