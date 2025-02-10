محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال مبادرة "إعادة استخدام الكتب الدراسية" بالخارجة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مبادرة "إعادة استخدام الكتب الدراسية" بمكتبة مصر العامة، بحضور المهندسة إيمان صبر مدير فرع الأبنية التعليمية، ووليد المناخلي وكيل مديرية التربية والتعليم، ووصفي عبد الموجود مدير عام الإدارة التعليمية بالخارجة، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

ووجَّه المحافظ بتخصيص عدد من مؤديي الخدمة العامة لفرز الكتب وتفقد صلاحيتها لإعادة تجديدها، على أن تُسلَّم كل مادة للموجهين المنوطين للإشراف على عملية الفرز، ومنح مكافآت تحفيزية للطلاب والمدارس ذات أعلى نسب في تسليم الكتب بحالة جيدة.

ووجه بالتعاقد مع مطبعة مركز التكوين المهني لإعادة تجديد الكتب قبل تسليمها مرة أخرى، موجهًا باختيار عدد من المدارس لتنفيذ مقترح إنشاء مكتبة فصلية للحفاظ على الكتب الدراسية.



