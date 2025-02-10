اليوم السابع
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محافظ القليوبية يفتتح اليوم معرض "كنوز مطروح" لبيع التمور والزيتون بأسعار مخفضة

الإثنين، 10 فبراير 2025 05:30 ص
محافظ القليوبية يفتتح اليوم معرض "كنوز مطروح" لبيع التمور والزيتون بأسعار مخفضة أيمن عطية محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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يفتتح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، النسخة الأولى من معرض "كنوز مطروح – هدية مطروح للمحافظات"، الذي يُقام بالتنسيق والتعاون بين محافظتي القليوبية ومطروح، ويهدف إلى الترويج لتراث ومنتجات محافظة مطروح داخل القليوبية، مع فتح آفاق جديدة لدعم الحرف اليدوية والتراثية، وتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين المحافظتين.

ومن المقرر أن يشارك محافظ القليوبية في الافتتاح، الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، ممثلًا عن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين المحافظات ودعم المنتجات المحلية.

ومن المقرر إقامة المعرض خلال الفترة من 10 إلى 28 فبراير 2025 بحديقة الطفل بمدينة بنها، تزامنًا مع استقبال شهر رمضان المبارك، حيث سيشارك كبار منتجي التمور والزيتون من محافظة مطروح لتقديم منتجاتهم المميزة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين، خصوصًا تلك المتعلقة بالشهر الكريم.

ويُعد المعرض خطوة بارزة نحو تحقيق التكامل بين المحافظات المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى دعم جهود التنمية المحلية وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات.







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