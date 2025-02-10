محافظ القاهرة يوجه بتعميم تجربة زراعة الأسطح بالأسمرات.. صور

كتب ـ سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تجربة زراعة أعلى أسطح عقارات مدينة الاسمرات.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة، أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والعميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وممثلي المؤسستين، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذه التجربة تأتي في إطار المبادرات التى تدعمها المحافظة لما لها من مردود إيجابي بيئي وصحي واقتصادي واجتماعي لسكان الأسمرات، مطالبا بتعميم هذه التجربة، والعمل على متابعتها وصيانتها لضمان الاستدامة، موجهًا هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتقديم كل أوجه الدعم اللوجيستى لها .

ويتم تطبيق التجربة كنموذج سيتم تعميمه أعلى سطح 4 عقارات بمدينة الأسمرات من بينها مصنع للملابس مخصص لتشغيل سيدات الأسمرات، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ( مجمع الخدمات المتكاملة) التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وعقارين بالمدينة تمهيدًا لتعميمها على أسطح باقى العقارات.

كما تفقد " صابر" خلال جولته بمدينة الأسمرات الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع ( مجمع الخدمات المتكاملة) ومن بينها فصول محو الأمية والتي تهدف تعليم القراءة والكتابة للسيدات، ومركز إعداد لتدريب سيدات الأسمرات على بعض الحرف اليدوية ، ومهارات الخياطة والكروشية فى إطار حرص الدولة على تمكين السيدات اقتصاديًا وجعلهن رائدات أعمال ، فضلًا عن معارض الأسر المنتجة لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم .

وأكد محافظ القاهرة، أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات ، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.



اسطح الأسمرات



المحافظ يتابع المشروع



جولة المحافظ



زراعة الاسطح



محافظ القاهرة يتفقد الاسمرات