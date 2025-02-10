محافظ الإسكندرية يوجه بتنفيذ حملات مُكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

الإسكندرية جاكلين منير

شنت أحياء الإسكندرية ، حملات مكبرة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحزم مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على أراضي أملاك الدولة وفي إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات وإيقاف أعمال البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

وفي هذا الصدد، شن حى المنتزة أول حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف شملت إزالة حوائط بالدور الثالث علوي بالعقار الكائن ش أحمد عبد الوهاب أمام كوبري إسكندر والتحفظ علي كمية من حديد التسليح فضلا عن فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأول علوي، بأرض دويدار شارع 6 من شارع 12 بالإضافة إلى فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأرضي شارع المراغي العمومي وكذا إزالة أعمال تشوين علي مساحة ٤ قيراط بحوض محسن نمرة 11 وكذلك إزالة 3 متغيرات مكانية عبارة عن 3 أسوار مخالفة بعزبة خطاب نمرة ٥ علي مساحة 120 متر ، 225 متر ، 180متر.

وقام حى المنتزة ثان حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم ضبط أعمال تشوين بالدور الثالث عشر ، بأحد العقارات بشارع 6 من شارع 25 منطقة طوسون والتحفظ علي ونش كامل ، فضلا عن فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأرضي والتحفظ علي كمية من الأخشاب وحديد التسليح بأحد العقارات شارع 16 منطقة طوسون.



ونفذ حى شرق حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف شملت فك شدة خشبية لأعمدة بالدور الأرضي بقرية أبيس الثانية وكذا إزالة سور مخالف بعد مشروع ناصر قرية أبيس.

بينما قام حى العامرية ثان حملة مكبرة تمكنت من إزالة أعمال بناء مخالف عبارة عن مسطح علي مساحة 200 متر بمنطقة السلام وكذا إزالة سملات وأعمدة وأسوار مخالفة بشارع الكينج القديم فضلا عن فك شدة خشبية بالدور الأول علوى والتحفظ على كمية من الأخشاب بقرية بغداد الكيلو 59 بالإضافة إلى إزالة حوائط بأحد المحلات الكائنة بشارع عمر المختار وكذا إزالة أسوار علي مساحة 600 متر بقرية أبو مسعود.

وواصل مركز ومدينة برج العرب حملاته لإزالة أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة سور بالدور الأول علوى بأحد العقارات وفك شدة خشبية بقرية الغربانيات بطول 15 متر وإزالة جلسة من الطوب الأبيض بطول حوالى 55 متر ، والتحفظ علي المواد المستخدمة فى أعمال البناء.

وتواصل كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على أراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.