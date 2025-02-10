محافظة القاهرة تستأنف تقنين أوضاع مصانع شق الثعبان للرخام والجرانيت

كتب سيد الخلفاوى

استأنفت محافظة القاهرة، تلقى طلبات تقنين المصانع والورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت، مع منح المستثمر الذى يدفع مقابل التقنين دفعة واحدة خصم 25% من قيمة مقابل التقنين

وتعتبر رابع أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال، حيث تضم منطقة شق الثعبان 2525 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

وتهدف أعمال تطوير منطقة شق الثعبان لزيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق مطالبًا المستثمرين بالمنطقة بسرعة استكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع فى عملية التطوير لتلك المنطقة التى تحتل مكانة عالمية مميزة .

وتقع المنطقة شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقاً بمنطقة طرة المعادي وهي تتكون من 3 مناطق "كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان" علي مساحة 1608 فدان بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة علي الأوتوستراد 1.8 كم .

يشار إلى أنه سيتم إنشاء جهاز تنفيذى لمنطقة شق الثعبان لتبسيط الاجراءات وتوفيرها فى مكان واحد داخل منطقة شق الثعبان للتيسير على المستثمرين، وسيضم فى عضويته ممثلين من مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وحي طرة، والتخطيط، والأملاك، وهيئة التنمية الصناعية لتسريع الإجراءات.