اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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لبنان يدين تصريحات نتنياهو الداعية لإقامة دولة فلسطينية على الأراضى السعودية

الإثنين، 10 فبراير 2025 10:48 ص
لبنان يدين تصريحات نتنياهو الداعية لإقامة دولة فلسطينية على الأراضى السعودية بنيامين نتنياهو
أ ش أ

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أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عن إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مؤكّدة وقوفها "إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها".

وشددت الوزارة- وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام، اليوم الاثنين، على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم لا سيما في لبنان، وحثت على الدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت (2002)، ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي.







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