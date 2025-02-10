لايفات الأطباء بعنوان "صدق أو لا تُصدق" بين النصيحة و الجريمة.. برلمانى

كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المنتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لايفات الأطباء بعنوان (صدق أو لا تُصدق) بين النصيحة و الجريمة"، استعرض خلاله قانونين و3 مواد تتصدى للأزمة فى حالة نشر أخبار كاذبة أبرزها قانون "تقنية المعلومات"، والعقوبة تصل للحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، حيث أصبح الكثير من الشخصيات العامة والفنانين وغيرهم من الشخصيات وأصحاب الوظائف وحتى الأشخاص العاديين يقومون بالبث المباشر عبر تطبيقات - YouTube، وInstagram، وTikTok - وغيرها من التطبيقات بهدف الحصول على انتشار المحتوي أو الحصول على عدد متابعين أكثر وتحقيق الشهرة أو الحصول على عوائد مالية من بث المحتوى الرقمي سواء أكان موسيقي أو مقاطع فيديو أو غير ذلك.

وأثارت تطبيقات البث المباشر على الانترنت العديد من التحديات القانونية نظراً لوجود العديد من الموضوعات المرتبطة ببث المحتوى الرقمي وتوزيع جزء من العوائد المالية للدعاية والاعلان نتيجة زيادة عدد المشاهدات وانتشارها، وكذا موقف حقوق الملكية الفكرية للمحتوي وحقوق النشر الخاصة به، والشروط القانونية الخاصة بخدمة البث، والأمور المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات الشخصية عند نشر ومشاركة المحتوي عبر الإنترنت.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على لايفات بعض الأطباء بعنوان "صدق أو لا تُصدق" وجريمة إشاعة الأخبار الكاذبة، خاصة بعد الفيديو الذي نشرته الطبيبة وسام شعيب عن تعدد حالات الحمل سفاحا بين فتيات مراهقات، وتحذير الأهالي من تلك الظاهرة ولزوم اتباع معايير التربية الصحيحة بداخل الأسرة جدل واسع فى الشارع المصرى بين مؤيد للطبيبة، لأنها تكشف ظاهرة موجودة فعلا فى المجتمع وتحذر من مغبتها وبين معارض لها، لأن الطبيبة عممت حالات فردية على جموع الفتيات الشريفات ولا يجمل بطبيبة نساء نشر مثل هذه المعلومات الفردية التى علمتها بسبب وظيفتها، مما أدى للقبض عليها والتحقيق معاها، ثم صدر القرار بإخلاء سبيلها بكفالة قيمتها 10 آلاف جنيه على ذمة القضية .

وإليكم التفاصيل كاملة:

لايفات الأطباء بعنوان "صدق أو لا تُصدق" بين النصيحة و الجريمة.. قانونان و3 مواد تتصدى لها أبرزها "تقنية المعلومات" بعقوبات صارمة.. والحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه .. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة





برلمانى