لأول مرة فى مصر.. إطلاق 18 ألف طائر ضمن فعاليات الاتحاد المصري للحمام الزاجل

محمد غنيم

ضمن فعاليات وزارة الشباب والرياضة انطلقت أمس اولى سباقات الاتحاد المصرى للحمام الزاجل، فى حدث رياضى الأول من نوعه فى سماء مصر حيث اطلق 18 ألف طائرا فى السماء على مسافة 400 كم متر من القاهرة وذلك ضمن خطة جدول موسم سباق الحمام الزاجل.

يأتى ذلك بمشاركة نوادي ومراكز الشباب في القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري فى سباقات الحمام الزاجل أمس الأحد الساعة 6 صباحا من محافظة أسيوط على بعد مسافة 400 كم، من القاهرة

يأتى ذلك الحدث تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وإشراف الطب البيطري، تحت تأمين وزارة الداخلية، وقال رئيس الاتحاد المصري لسباقات الحمام الزاجل أحمد خليفة، لبرنامج “صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى المصرية، أن السباق يمثل فرصة قيمة للشباب للاستمتاع بهذه الرياضة والمشاركة في المنافسة القوية، مؤكدا أن هواية الحمام الزاجل تتمتع بتاريخ طويل عالميًا، وهي واحدة من الأنشطة المفضلة لدى العديد من الأفراد في المجتمع المصري.

أكد أحمد خليفة، رئيس الإتحاد المصري للحمام الزاجل، أنه تم بالأمس انطلاق سباق الحمام الزاجل من محافظة أسيوط، وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة، مشيرا إلى أنه تم بمشاركة 18 ألف طائر تم توزيعها عبر 10 محافظات.

وتابع رئيس الإتحاد المصري للحمام الزاجل، أن هذا الحدث يمثل جزءًا من الزيادة الملحوظة في اهتمام الشباب بمثل هذه الهوايات، التي تحظى بشعبية كبيرة في المجتمع المصري.