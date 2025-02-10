قناة السويس ببورسعيد.. مشاهد طبيعية ساحرة فى فصل الشتاء.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، مساء اليوم الإثنين، لرحلة العبور بين ضفتي قناة السويس بمحافظة بورسعيد، وسط المشاهد الطبيعية الساحرة.

تتميز قناة السويس بموقعها الفريد الذي يجعلها وجهة مثالية لمحبي الطبيعة، حيث تتحول ضفافها في فصل الشتاء إلى لوحة فنية تجمع بين المياه الزرقاء الصافية وحركة السفن العملاقة التي تعبر المجرى الملاحي.

وتزداد المشاهد سحرًا مع أسراب طائر النورس التي تحلق فوق المياه، مشكلة مشهدًا بديعًا يجذب أنظار الزائرين وسكان المدينة.

ومع انخفاض درجات الحرارة، تصبح القناة نقطة جذب لعشاق التصوير، الذين يوثقون لحظات غروب الشمس التي تنعكس على صفحة المياه، في مشهد يجمع بين هدوء الطبيعة وديناميكية الملاحة.

كما أن الطقس الشتوي المعتدل في بورسعيد يتيح للزائرين فرصة الاستمتاع بهذه الأجواء الفريدة، وسط نسمات الهواء العليلة التي تضفي على المشهد مزيدًا من الجمال والروعة.



الطبيعة الساحرة



المعدية خلال عبورها



جانب من الطبيعة



قناة السويس في بورسعيد