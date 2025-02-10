قبل رمضان.. ضبط مخزن بداخلة مائة و 13 ألف قطعة ألعاب نارية وصواريخ بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط ،بقيادة المحاسب مجدي عبد الكريم عامر مدير عام المديرية حمله مكبرة على أحد المخازن بمدينه الزرقا يستخدم في تخزين الصواريخ والألعاب النارية

كانت معلومات سرية قد وردت تفيد باحتواء المخزن على كميات كبيرة من الصواريخ وألعاب ناريه وبمب تقدر ب 113000 عبوة، كان من المقرر طرحها في الأسواق قبل شهر رمضان.

قام فريق من مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط ضم : ضياء قنديل مديرادارة الرقابة ،ومحمد طلعت مديرادارة الحوكمة ، وحاتم عبد الهادي مدير إدارة الزرقا والمفتشين بادارة الزرقا بمداهمة المخزن وضبط الكميات سالفة الذكر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخزن بالمحضر رقم1381 جنح الزرقا لعام 2025، تمهيدا للعرض علي النيابه العامه بالزرقا لاتخاذ اللازم.



