غرغرة عشبية لعلاج التهاب اللوزتين المزمن في الشتاء

كتبت إيناس البنا

يمكن أن يحول التهاب اللوزتين التهاب الحلق البسيط إلى تجربة مؤلمة، خاصة خلال أشهر الشتاء الباردة، هذه الحالة، التي تسبب التهاب اللوزتين، غالبًا ما تتفاقم بشكل متكرر في الشتاء بسبب الهواء البارد والجاف وارتفاع خطر الإصابة بالعدوى الموسمية.



ووفقًا لموقع "onlymyhealth" فإن التهاب اللوزتين هو حالة شائعة في الشتاء، ويحدث في المقام الأول بسبب عدوى فيروسية أو بكتيرية.

لماذا التهاب اللوزتين أكثر شيوعًا في فصل الشتاء؟

يحدث التهاب اللوزتين عندما تصاب اللوزتين بالعدوى، عادةً بالفيروسات أو البكتيريا، وغالبًا ما تكون الحالة أكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء لعدة أسباب:

ضعف الجهاز المناعي: خلال الأشهر الباردة، يمكن أن يصبح الجهاز المناعي أكثر ضعفًا بسبب انخفاض التعرض لأشعة الشمس، ما يؤثر على مستويات فيتامين د ويمكن أن يؤدي الطقس البارد أيضًا إلى بقاء الأشخاص في الداخل في مناطق سيئة التهوية، مما يزيد من احتمال انتقال الفيروسات والبكتيريا.



زيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي: الشتاء هو موسم نزلات البرد والإنفلونزا وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي، وغالبًا ما تؤدي هذه الالتهابات إلى التهاب اللوزتين، وخاصة عند الأطفال وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.



الهواء الجاف: يمكن أن يؤدي الهواء البارد والجاف في فصل الشتاء إلى جفاف وتهيج الحلق، مما قد يؤدي إلى تفاقم التهاب اللوزتين أو إثارة نوبات لدى الأشخاص المصابين بالتهاب اللوزتين المزمن.

غرغرة عشبية لعلاج التهاب اللوزتين المزمن

تعتبر الغرغرة العشبية فعالة بشكل خاص في علاج التهاب اللوزتين المزمن لأنها تساعد في تقليل الالتهاب وتسكين الحلق ودعم استجابة الجسم المناعية، وفيما يلي بعض الأعشاب الأكثر شعبية وفعالية للغرغرة:

1. الغرغرة بالماء المالح

على الرغم من أن الماء المالح ليس عشبيًا تمامًا، إلا أنه أحد أكثر العلاجات شيوعًا وبساطة لالتهاب اللوزتين، فقد كشفت دراسة شملت 338 مشاركًا أن الأفراد الذين يغرغرون بالماء المالح لديهم احتمالية أقل للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي، يمكن أن يساعد خلط ملعقة صغيرة من الملح في الماء الدافئ والغرغرة عدة مرات في اليوم في تخفيف الألم وعدم الراحة المرتبط بالتهاب اللوزتين.

2. البابونج

البابونج عشب شائع معروف بتأثيراته المهدئة والمضادة للالتهابات وقدرته على تخفيف الألم والتورم تجعل البابونج خيارًا ممتازًا للغرغرة، لتحضير غرغرة البابونج، قم ببساطة بغلي كوب من شاي البابونج، اتركه يبرد إلى درجة حرارة دافئة، ثم قم بالغرغرة به عدة مرات يوميًا.

3. الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات مما يجعله علاجًا ممتازًا لإدارة التهاب اللوزتين، كما يعمل دفء شاي الزنجبيل على تهدئة الحلق وتعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل، مما يساعد على تقليل التورم، لتحضير غرغرة الزنجبيل، انقع شرائح الزنجبيل الطازجة في الماء الساخن لمدة 10-15 دقيقة، ثم صفيها واتركها تبرد قبل الغرغرة.

4. الكركم

يمكن أن يساعد الكركم في مكافحة العدوى وتقليل التورم والألم المرتبط بالتهاب اللوزتين. لتحضير غرغرة الكركم لالتهاب اللوزتين، قم بإذابة ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الماء الدافئ والمضمضة به مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا، يمكن أن يوفر راحة فورية ويساعد في تقليل تكرار النوبات.

5. المريمية

المريمية عشبة أخرى ذات خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، وقد استُخدمت لقرون لعلاج التهابات الحلق وتسكين التهاب اللوزتين، ولتحضير غرغرة المريمية، انقع أوراق المريمية في الماء الساخن، واترك المحلول ليبرد، ثم قم بالغرغرة به عدة مرات يوميًا، يمكن أن تساعد المريمية في تقليل الألم والتورم والتهيج الناتج عن التهاب اللوزتين المزمن.