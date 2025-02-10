اليوم السابع
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تعليقا على إعلان تأجيل الإفراج عن المحتجزين..

عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب نتنياهو بتجنب إجراءات تقوض اتفاق غزة

الإثنين، 10 فبراير 2025 06:53 م
عائلات المحتجزين الإسرائيليين تطالب نتنياهو بتجنب إجراءات تقوض اتفاق غزة مظاهرات إسرائيلية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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تعليقا على إعلان الفصائل الفلسطينية تأجيل الإفراج الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، طالب عائلات المحتجزين وسطاء وقف إطلاق النار في القطاع إلى التدخل بسرعة لحل المشكلة، كما دعت العائلات حكومة المتطرف نتنياهو إلى لتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض الاتفاق.

وأعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

وقال في بيان اليوم الإثنين، إن "العدو الإسرائيلي منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها".

وأكد أن "العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه لمدة 42 يوماً تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية.
 

 







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