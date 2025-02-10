طقس اليوم فى مطروح.. بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً وفرص أمطار على مناطق متفرقة

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الاثنين 10-2- 2025، أجواء غائمة وفرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، مع طقس بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً وساعات الصباح الباكر، مع اعتدال حالة البحر نسبياً، في ظل نشاط الرياح التي تُقدر سرعتها بـ 30 كيلو مترا في الساعة.

وتشهد فترات المساء وساعات الصباح الباكر، انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وتسجل العظمى 16 درجة والصغرى 11 مئوية، مع هدوء حالة البحر نسبياً، وارتفاع الأمواج بين 1.5 و 2 متر، وتتكاثر السُحُب المنخفضة، مما تزايد فرص هطول أمطار، على بعض المناطق بشكل متقطع، مع استمرار الطقس البارد على مختلف الأنحاء.

وكانت مناطق متفرقة من الساحل الشمالي الغربي، قد شهد أمس هطول أمطار خفيفة بشكل متقطع، مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة.

ورفع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حالة الاستعداد في القطاعات المعنية، للتعامل مع آثار حالة الطقس السيئ، ولم تتلق غُرف عمليات المحافظة ومجالس المدن، أية بلاغات عن وقوع حوادث أو أضرار، بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.