ضبط 125 بطاقة تموينية تم تجميعها للتلاعب بالخبز المدعم بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات تموينية لحوكمة الرقابة على المخابز البلدية، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالى الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، وتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و إشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع الادارة العامة لمباحث التموين بعدة حملات على المخابز البلدية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن ضبط مخبز بلدي مدعم لقيامه بتجميع 61 بطاقة تموينية مدعمة وكذا التصرف في 18 جوال دقيق من حصة المخبز وضبط ماكينة خاصة بمخبز آخر داخل المخبز.

وضبط مخبز بلدي مدعم لقيامه بتجميع 64 بطاقة تموينية وكذا تجميع عدد 9 أجولة دقيق بلدي مدعم داخل المخبز وضبط ماكينة خاصة بمخبز اخر داخل المخبز و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.