صحة الدقهلية: العلاج الطبيعى تستقبل 19 ألف حالة وتجرى 30 ألف جلسة خلال شهر

الدقهلية - سارة الباز

أكد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية على استمرار جهود إدارة العلاج الطبيعي، خلال يناير الماضى في تكثيف المرور على أقسام، وعيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات، والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة، والتى تضمنت 50 جولة مرورية لتفقد مختلف المستشفيات، والوحدات التابعة للمديرية، منها إدارات: (المنزلة، شربين، ميت سلسيل، ميت غمر، و دكرنس).

وأضاف وكيل الوزارة بأن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام، والعيادات التابعة خلال الشهر الماضى قد بلغ نحو 19092 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 30352 من بينها، 5491 لمرضى الغسيل الكلوى، ونحو 22210 جلسة بالعيادات الخارجية.

وأشار إلى أن عدد جلسات الداخلي، والعناية تجاوز الـ 1800 جلسة، علاوة على 1886 جلسة أطفال، من بينها 1265 حالة بعناية الأطفال والحضانات ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعى، وحضانات الأطفال، وعنايتها.

وفي السياق ذاته، نظمت الإدارة الشهر الماضي 50 اجتماعاً فنياً تخللته محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات: (ميت غمر - منية النصر – جمصة - السنبلاوين – دكرنس - بلقاس – شربين – المنزلة – المطرية)، بالإضافة إلى تدريب ميدانى على رأس العمل بوحدة طب أسرة سلامون القماش بعنوان: "دور العلاج الطبيعي لحالات مرضى الغسيل الكلوي".