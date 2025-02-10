"شباب الدقهلية" تشارك فى التصفيات النهائية لمسابقة اكتشاف المواهب للنشء

الدقهلية - سارة الباز

شارك فريق استعراض "قادرون باختلاف" بمركز شباب برمبال الجديد التابع لإدارة شباب منية النصر فى محافظة الدقهلية، بقيادة ريحانة ناجح، وفريق استعراض مدرسة الهدى والنور الخاصة بالمنصورة بقيادة أسماء ممدوح في التصفيات النهائية لمسابقة اكتشاف المواهب للنشء تحت شعار "موهبتي" في مجال الاستعراضات، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جرت التصفيات والمشاركة على مسرح اتحاد الطلبة بالعجوزة والتابع للتربية والتعليم بفريق تحكيم من النجوم، وهم: الفنانة صفاء أبو السعود، والفنان عاطف عوض، ومجدي صابر.

تهدف مسابقة "موهبتي" للنشء إلى تنمية وعي الشباب بالثقافة، والترفيه، والإبداع الفني، والتشجيع على الإبداع الثقافي، والأدبي، واكتشاف المواهب، ورعايتها من النشء الموهوبين من سن 6 سنوات، وحتى 18 سنة.

يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وجيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشبابوالرياضة بالدقهلية، وطارق دهب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع، وكيل المديرية للرياضة، والدكتورة إيمان عثمان، مدير الإدارة العامة لرعاية الموهوبين، والمبدعين، والدكتورة ولاء يحيى، مسئول المشروع بالوزارة وتحت إشراف محمد سعد، مدير الإدارة العامة لتنمية النشء، وولاء طه، مدير إدارة شباب منية النصر، وصافيناز ابراهيم، ونها البدوي، مشرف مجال الاستعراضات لمسابقة "موهبتي"، ومنى عبد العزيز، رئيس قسم تنمية النشء بإدارة شباب منية النصر، ونبيل شعبان، مشرف النشاط الفني بمدرسة الهدى والنور الخاصة بالمنصورة.