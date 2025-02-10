اليوم السابع
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شاهد.. المقر الجديد لديوان عام محافظة الجيزة فى المهندسين بعد نقله

الإثنين، 10 فبراير 2025 09:18 ص
شاهد.. المقر الجديد لديوان عام محافظة الجيزة فى المهندسين بعد نقله المقر الجديد لديوان عام محافظة الجيزة بالمهندسين
كتبت - مرام محمد

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انتقل العاملون بديوان عام محافظة الجيزة، إلى المقر الجديد للديوان العام، بشارع 26 يوليو في المهندسين بحي العجوزة.

وأعلنت المحافظة، تحديث أرقام التواصل الخاصة بتلقي بلاغات المواطنين بخصوص الطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء.

وأوضحت المحافظة تلقيها بلاغات المواطنين من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات على الأرقام الجديدة الخاصة بمبنى الديوان العام الجديد، وهي كالآتي: 33465048 - 33465046.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتحديد يوم ثابت أسبوعيًا لعقد لقاء مع المواطنين بديوان عام الحي أو المركز بحضور الإدارات المعنية وإعلان موعده للجميع للاستماع إلى شكواهم وتوجيه المسئول في الحال للتعامل مع الشكوى وحلها.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بعرض تقرير دوري بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم وآليات التعامل معها وحلها، مؤكدًا على التواجد الميداني للتأكد من ذلك.

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة

 

مقر ديوان عام محافظة الجيزة الجديد بالمهندسين فى حى العجوزة
مقر ديوان عام محافظة الجيزة الجديد بالمهندسين فى حى العجوزة

 

مقر ديوان عام محافظة الجيزة الجديد بالمهندسين
مقر ديوان عام محافظة الجيزة الجديد بالمهندسين

 

مقر محافظة الجيزة بالعجوزة
مقر محافظة الجيزة بالعجوزة

 







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محافظة الجيزة

الجيزة

ديوان عام محافظة الجيزة

نقل ديوان عام محافظة الجيزة

مبنى محافظة الجيزة الجديد



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